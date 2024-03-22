داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم موسكو

أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي عبر “تيليجرام”، مساء اليوم الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.

في السياق، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى إفادات بانتظام عن حادث إطلاق نار في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز كروكس سيتي هول التجاري في ضواحي موسكو.

وقال الكرملين “جرى إطلاع فلاديمير بوتين على ما حدث في كروكس سيتي هول مع بدء إطلاق النار في الدقائق الأولى”.

وقال بيسكوف “يتلقى الرئيس باستمرار معلومات حول ما يحدث والإجراءات التي يتم اتخاذها من جميع الأجهزة ذات الصلة. وأصدر رئيس الدولة جميع التعليمات اللازمة”.