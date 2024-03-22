نيوم يصعد إلى دوري يلو بعد الفوز على الزلفي

نجح فريق نيوم الأول لكرة القدم، في الصعود إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وذلك عقب فوزه على الزلفي.

وحقق فريق نيوم الفوز على الزلفي بنتيجة 3ـ2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري الدرجة الثانية.

وسجل ثلاثية نيوم في شباك الزلفي كلا من البرازيلي تياجو بيزيرا في الدقيقة 31، 78، سلطان السوادي في الدقيقة 81.

فيما سجل محمد بن عياشي لاعب نيوم الهدف الأول لفريق الزلفي، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45+1، وأضاف مشاري العنزي، لاعب الزلفي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 70 من زمن الشوط الثاني.

وبهذا الفوز نجح فريق نيوم في رفع رصيده للنقطة 65، متصدرًا الترتيب، بفارق خمس نقاط عن الزلفي الذي يتواجد في المرتبة الثانية.