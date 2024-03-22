الملك تشارلز بعد إعلان كيت إصابتها بالسرطان: “فخور جداً بشجاعتها”

صرّح ملك بريطانيا تشارلز بالفخر بالأميرة كيت ميدلتون لشجاعتها في التحدث علنًا عن علاجها بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان، بعدما أجرت عملية جراحية مؤخرًا.

وأكد المتحدث باسم قصر باكنجهام، اليوم الجمعة، أن تشارلز “فخور جدًا بكاثرين لشجاعتها في التحدث”، مشيرًا إلى أن الملك “بقي على اتصال مع زوجة ابنه المحبوبة طوال الأسابيع الماضية”، وأنهما أمضيا بعض الوقت معًا في المستشفى.

وأضاف المتحدث أن تشارلز وزوجته كاميلا: “سيظلان يقدمان الحب والدعم للعائلة بأكملها في هذا الوقت العصيب”.

وكشفت أميرة ويلز كيت ميدلتون، اليوم الجمعة، في مقطع فيديو، إصابتها بالسرطان، مُعلنة أنها في المراحل الأولى من “العلاج الكيميائي الوقائي”.

وأكدت كيت، في مقطع فيديو، أن اكتشاف إصابتها بالسرطان بعد عملية جراحية ناجحة في البطن في يناير الماضي شكّل “صدمة كبيرة”، لكنها “بخير وتتحسّن كل يوم”.