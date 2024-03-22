تفاصيل مران الأخضر الأول بعد الفوز على طاجيكستان

خاض المنتخب الوطني مساء الجمعة، تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة الرياض، استعدادًا لمواجهة منتخب طاجيكستان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 .

ويستعد الأخضر لمواجهة طاجيكستان في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء القادم على الملعب المركزي بالعاصمة دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ميدانيًا، قسم المدير الفني روبرتو مانشيني لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب طاجيكستان حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي.

فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على ملاعب أكاديمية مهد بتمارين الإحماء ثم تمارين الاستحواذ، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، انتظم اللاعب محمد آل فتيل في معسكر الأخضر مساء اليوم وشارك في الحصة التدريبية، بعدما قرر مانشيني اسدتدعائه.

وكان روبرتو مانشيني المدير الفني قرر استبعاد علي البليهي من معسكر الأخضر، نظرًا للإيقاف، واستدعى محمد آل فتيل لاعب النصر بدلًا منه.

ويواصل الأخضر برنامجه الإعدادي مساء اليوم السبت بحصة تدريبية مسائية على ملاعب أكاديمية مهد عند الساعة التاسعة مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقة أمام وسائل الاعلام.

ويتواجد منتخبي الأخضر وطاجيكستان في بالمجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، رفقة كلا من منتخبات الأردن، باكستان.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب طاجيكستان، عند 4 نقاط في المركز الثاني، بالتساوي مع الأردن صاحب المركز الثالث، وجاء منتخب باكستان رابعا بلا نقاط.

جدير بالذكر أن الأخضر نجح في الفوز على طاجيكستان بهدف نظيف سجله سالم الدوسري في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب الأول بارك.