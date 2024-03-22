الشيخ جميل الحجيلان يتحدث عن نقله من إيران إلى باكستان: “أصعب مرحلة في حياتي”

تحدث الشيخ جميل الحجيلان أول وزير إعلام سعودي عن ظروف نقله من السفارة السعودية بإيران إلى السفارة في باكستان.

وقال الشيخ جميل الحجيلان خلال استضافته ببرنامج “الليوان” مع الإعلامي عبدالله المديفر، إنه لم يكن سعيداً وكان مضطراً للقبول، مشيرًا إلى أنه كان ينتظر نقله إلى باريس أو بيروت وليس كراتشي.

وأضاف: “الوالد توفي حينها وتركت أسرتي في سوريا ومصر، ولو طلب مني حينها أروح أفريقيا طالما في زيادة في الراتب كنت سأذهب، كنت في طهران وكنت أعتقد إن من حقي الانتقال لبلد أفضل”.

وتابع: “حتى الترقية التي كنت استحقها تجاهلوها.. كنت أقول إن اللي يصبر على باكستان 4 سنوات، هو إنسان ميت القلب”، مستطردا: “كانت أصعب مرحلة في حياتي.. وصفتها بـ7 سنوات الضائعة”.