“نتمنى لها الشفاء”.. هاري وميغان يعلّقان على إصابة الأميرة كيت بالسرطان

أعرب الأمير هاري وزوجته ميغان، اليوم الجمعة، عن تمنياتهما بالصحة والخصوصية لكيت ميدلتون، بعد إعلانها إصابتها بالسرطان وخضوعها للعلاج.

وقال هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، في بيان: “نتمنى الصحة والشفاء لكيت والأسرة، ونأمل أن يتمكنوا من فعل ذلك في خصوصية وسلام”.

وأعلنت أميرة ويلز، اليوم الجمعة، أنها مصابة بالسرطان وتخضع للمراحل الأولى من العلاج الكيميائي، طالبة منحها “الوقت والمساحة والخصوصية” ريثما تستكمل علاجها.

وقالت كيت في مقطع فيديو إن “اكتشاف إصابتها بالسرطان بعد عملية جراحية ناجحة في البطن في يناير/كانون الثاني الفائت شكّل “صدمة هائلة”، لكنها “بخير وتتحسّن كل يوم”.

وصرّح ملك بريطانيا تشارلز بالفخر بالأميرة كيت ميدلتون لشجاعتها في التحدث علنًا عن علاجها بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان، بعدما أجرت عملية جراحية مؤخرًا.