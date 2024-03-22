بعد استبعاده من الأخضر.. الهلال يعلن موعد انتظام البليهي في التدريبات

أعلن نادي الهلال، عن موعد انتظام علي البليهي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بتدريبات الجماعية للزعيم بعد استبعاده من المنتخب السعودي.

وكان روبرتو مانشيني قرر استبعاد علي البليهي من معسكر الأخضر، واستدعى محمد آل فتيل بدلًا منه، وذلك بداعي الإيقاف. طالع التفاصيل.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة “أكس” بأن علي البليهي سيلتحق يوم الثلاثاء المقبل بتدريبات الفريق الجماعية.

وكان لاعبو كبير آسيا استانفوا مساء الجمعة تدريباتهم، وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني البرتغالي “جورج جيسوس “راحة لمدة خمسة أيام نظير توقف المنافسات، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، تدريبات بدنية، والجري حول الملعب، بالإضافة إلى تطبيقات تكنيكية ومناورة فنية.

وفي سياق متصل أجري اللاعب حسان تمبكتي برنامجه العلاجي والتأهيلي في العيادة وصالة الاعداد البدني.

سيواصل فريق الهلال تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت وذلك في مقر النادي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 68 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 24 مباراة، حيث فاز الزعيم في 22 مباراة، وتعادل مباراتين ولم يخسر في أي مواجهة خلال البطولة.

جدير بالذكر أن الهلال يستعد لمواجهة الشباب، والمحدد إقامتها يوم 30 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.