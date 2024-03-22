الاتحاد يعلن تشخيص إصابه الفرحان ومدة غيابه

أعلن نادي الاتحاد، عن تشخيص إصابه لاعب الفريق الأول لكرة القدم سلطان الفرحان، ومدة غيابه عن النمور لكي يتعافى.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر منصة “أكس” بأن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب سلطان الفرحان أثبتت إصابته بالتواء شديد في الكاحل، وإصابة في الأربطة.

وأشار الحساب الرسمي إلى أن اللاعب يحتاج لخوض برنامج علاجي وتأهيلي لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع.

وكان آخر ظهور لفريق الاتحاد أمام الفتح في بطولة الدوري السعودي، ونجح النمور في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، في الجولة الرابعة والعشرين.

جدير بالذكر أن الاتحاد يتواجد في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 43 نقطة في رصيده، جمعهم فريق النمور من خوضه 24 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة، وتعادل في 4 مرات، فيما سقط في فخ الهزيمة في 7 مواجهات خلال بطولة الدوري.