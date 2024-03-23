تقارير تكشف موقف السلولي من المشاركة مع الأخضر أمام طاجيكستان

كشفت تقارير صحيفة عن موقف عون السلولي لاعب المنتخب السعودي، من المشاركة في مباراة طاجيكستان القادمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 .

ويستعد الأخضر لمواجهة طاجيكستان في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء القادم على الملعب المركزي بالعاصمة دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وأشارت صحيفة الرياضية بأن الإصابة التي تعرض لها السلولي بسيطة، وتتشخص في معاناته من شد عضلي على مستوى الفخذ وذلك بعد الفحوصات الطبية التي أجراها.

وأوضحت بأن اللاعب سيكون سيبلغ درجة الجاهزية التامة قبل مباراة الأخضر القادمة أمام طاجيكستان والمقرر لها الثلاثاء، التي تحتضنها دوشنبه، العاصمة الطاجيكية.

وكان عون السلولي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الأخضر أمام طاجيكستان التي أقيمت يوم الخميس، والتي على إثرها لم يستكمل اللقاء وشارك حسن قادش بديلًا عنه.

ويتواجد منتخبي الأخضر وطاجيكستان في بالمجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، رفقة كلا من منتخبات الأردن، باكستان.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب طاجيكستان، عند 4 نقاط في المركز الثاني، بالتساوي مع الأردن صاحب المركز الثالث، وجاء منتخب باكستان رابعا بلا نقاط.

جدير بالذكر أن الأخضر نجح في الفوز على طاجيكستان بهدف نظيف سجله سالم الدوسري في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب الأول بارك.