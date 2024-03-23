من سائق إلى صديق.. رحلة التقدير والعطاء بين عامر الحمود وبوران باشا

في لحظات مؤثرة جمعت خصلتي العطاء والشكر، مع رجل ساهم في تشكيل بداياته الاجتماعية والفنية، روى المخرج المسرحي والتلفزيوني عامر الحمود قصته مع بوران باشا.

قدّم عامر الحمود الشكر للشيخ بوران باشا، الذي كان له دوراً لا يُنسى في بدايات حياته الاجتماعية والفنية، فقد تحوّلت علاقة مع بوران باشا من كونه سائقاً عام 1992 م إلى صديق وأخ -وفقاً للحمود-، حيث كان دائماً موجوداً لمساعدته وأسرته في كل التحديات التي واجهوها خلال هذه الفترة الطويلة، بدءًا من توصيل أبنائه إلى مدارسهم وحتى أعمالهم.

وتحدث الحمود خلال الحلقة 12 من برنامج “شكرًا مليون” عن قصته وكيف تعلّم من بوران باشا قيم الإنسانية والتضحية، وكيف أثر ذلك في تشكيل شخصيته ومسار حياته، لتتحوّل المشاهد إلى تبادل الشكر والعطاء بينهما، ثم قدّم الحمود لبوران باشا مبلغاً قيمته 150 ألف ريال سعودي، وخصصّ باشا 50 ألفًا لشيخ المسجد في الحي الذي يسكنانه، نظير دوره الكبير في تعليمه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

يأتي برنامج “شكرًا مليون” الذي يُعرض ضمن برامج شهر رمضان المبارك على شاشة “السعودية” يومياً الساعة 8 مساءً، ضمن مبادرات “هيئة الإذاعة والتلفزيون”.