انتهاء المرحلة الثالثة من إجراءات التوظيف بالشؤون الإسلامية.. والمرحلة الرابعة خلال أيام

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن انتهاء المرحلة الثالثة من إجراءات التوظيف للمتقدمين على الوظائف التعاقدية التي تم الإعلان عنها مسبقاً وهي (داعية، مراقب حارس أمن للجنسين، والإمامة والأذان، وذلك في مختلف مناطق المملكة.

وأفادت الوزارة – في بيان لها – بأنه سيتم البدء بالمرحلة الرابعة من طرح الوظائف على نظام التعاقد في الأيام القادمة، وذلك عبر قنواتها ومنصاتها المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، لإتاحة الفرصة الوظيفية للمؤهلين والمؤهلات من المواطنين والمواطنات، تحقيقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده بتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كي يساهموا في الارتقاء بالخدمات التي تُقدَّم في كافة مجالات العمل التي تقوم بها الوزارة وخصوصاً في مجال الدعوة والإرشاد، وخدمة بيوت الله والعناية بها.