إدانات دولية واسعة للهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو

هزّ هجوم إرهابي مروع قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو مساء الجمعة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصًا وإصابة 115 آخرين.

وفتح مسلح النار على الحضور في قاعة “كروكوس سيتي هول” للحفلات الموسيقية.

وتبع إطلاق النار حريق ضخم أدى إلى تفاقم حصيلة الضحايا، وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤوليته عن الهجوم.

إدانات عالمية:

وتتالت الإدانات من دول العالم لهذا الهجوم، حيث دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بأشد العبارات الهجوم الإرهابي” وأعرب عن تعازيه العميقة لأسر الضحايا وشعب وحكومة روسيا الاتحادية.

وأدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ما وصفه بأنه “هجوم إرهابي شنيع وجبان”.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن “الصدمة والفزع” بعد “الهجوم الإرهابي” في موسكو.

وقال المتحدث باسم الاتحاد بيتر ستانو إن “الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة والفزع إزاء التقارير الواردة عن هجوم إرهابي في كروكوس سيتي هول في موسكو. يدين الاتحاد الأوروبي جميع الهجمات على المدنيين”.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها شعرت بالصدمة جراء حادث إطلاق النار الذي وقع قرب العاصمة الروسية، وقدمت تعازيها للشعب الروسي.

وقالت السفارة الأمريكية لدى موسكو إنها شعرت بالصدمة جراء حادث إطلاق النار الذي وقع قرب العاصمة الروسية، وقدمت تعازيها للشعب الروسي.

ونصحت السفارة في بيان الرعايا الأمريكيين بتجنب المنطقة التي وقع فيها الحادث.

وعبّرت وزارة الخارجية الفرنسية في منشور على منصة إكس مساء الجمعة عن تعاطفها مع الضحايا ومع الشعب الروسي.

وقالت الوزارة في المنشور إن الصور التي وردت من موسكو “مروعة” وإنه “ينبغي تسليط الضوء على هذه الأعمال الشنيعة”.

وأخبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الروسي سيرغي لافروف في مكالمة هاتفية أن أنقرة تندد بإطلاق النار في مركز كروكس سيتي للحفلات الموسيقية قرب موسكو ووصفته بأنه هجوم إرهابي، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي تركي.

إدانات عربية:

أدانت دول عربية الهجوم، فأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية الهجوم المسلح وأعربت الدوحة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، عن”استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي”.

وأدانت مصر “بأشد العبارات” في بيان صادر عن وزارة الخارجية الحادث، معربة عن “تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الدقيق”.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن “إدانة المملكة واستنكارها بشدة لحادث الهجوم الإرهابي في موسكو”.

من جانبها، عبرت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها الشديدة واستنكارها للهجوم الإرهابي. وقدم الرئيس محمود عباس تعازيه للرئيس فلاديمير بوتين والشعب الروسي وعائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.