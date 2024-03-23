ألونسو يحسم موقفه من عرض بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية، عن مستقبل الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لنادي باير ليفركوزن الألماني من عرض نادي بايرن ميونخ الألماني..

كان نادى بايرن ميونخ الألماني قد أعلن رحيل مدربه توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري، بناءً على اتفاق مشترك بين الطرفين، ونشر بايرن ميونخ، بيان رسمي اليوم جاء فيه ، سينهي نادي بايرن ميونخ وتوماس توخيل تعاونهما في الصيف.

قالت شبكة شبكة “سكاي سبورتس” الألمانية أن إدارة باير ليفركوزن ترحب برحيل تشابي ألونسو حال نجح في تحقيق لقب الدوري الألماني هذا الموسم.

أشارت الشبكة إلى أن هناك تقارب كبير حدث بين ألونسو وبايرن ميونخ رغم أن ألونسو يمتلك في الوقت ذاته لديه عرضا من ليفربول.

أضافت الشبكة أنه سيكون على بايرن ميونخ سداد مبلغ 15 مليون يورو للتعاقد مع ألونسو بموجب العقد المبرم بينهما والممتد حتى صيف عام 2025