ارتفاع حصيلة هجوم موسكو لـ115 قتيلا

ارتفعت حصيلة الهجوم الذي وقع الجمعة في صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو إلى 115 قتيلا، وفق ما أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن العدد سيستمر في الارتفاع على الأرجح.

وقالت لجنة التحقيق الروسية المكلّفة التحقيق في الجرائم الكبرى في بيان: “عثرت أجهزة الطوارئ على المزيد من الجثث أثناء إزالة الأنقاض. أصبحت حصيلة القتلى 115 شخصا”.

وسيستغرق البحث عن ضحايا بين أنقاض صالة الحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو والتي كانت هدفا لهجوم تبناه تنظيم داعش، أياما عدة وفق ما أعلن حاكم منطقة موسكو السبت.

وكتب أندري فوروبيوف على تلغرام بعد فترة وجيزة من إعلان لجنة التحقيق الروسية ارتفاع حصيلة الهجوم إلى 115 قتيلا، “يعمل المنقذون 24 ساعة على 24 في الموقع عثر على 20 جثة أخرى تحت الأنقاض. سيستمر العمل لأيام عدة”.