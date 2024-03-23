تأسيس 7160 شركة باستثمارات أجنبية في الصين خلال الشهرين الأولين من 2024

في الشهرين الأولين من العام الحالي، شهدت الصين تأسيس حوالي 7160 شركة جديدة ذات استثمارات أجنبية، مما يعكس زيادة بنسبة 34.9% عن العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة التجارة.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أكد مسؤول من الوزارة أن هذا الرقم يمثل أعلى نسبة نمو في عدد الشركات الأجنبية منذ حوالي 5 سنوات، مما يظهر تفاؤل الشركات المتعددة الجنسيات بفرص التنمية في السوق الصينية.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، بلغت القيمة الفعلية للاستثمار في البر الرئيسي الصيني 215 مليار يوان (30.2 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 19.9% عن العام السابق.

وعلى الرغم من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أنه ما زال على مستوى مرتفع نسبيًا، حيث يعتبر ثالث أعلى مستوى في الأعوام الأخيرة وفقًا لتصريحات مسؤول الوزارة.

وفيما يتعلق بالقطاعات، شهد قطاع التصنيع عالي التقنية زيادة بنسبة 10.1% في الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 28 مليار يوان خلال الفترة المشار إليها.

ومن ناحية أخرى، شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من فرنسا وإسبانيا وأستراليا زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسب 585%، و399%، و144% على التوالي.