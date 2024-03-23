متحدث الدفاع المدني: 10 آلاف ريال غرامة عبور الأودية أثناء جريانها

أكد العقيد محمد الحمادي، متحدث الدفاع المدني، متابعة الحالة المطرية الحالية عبر انتشار ميداني واسع.

وقال “الحمادي” خلال مداخلة على قناة “الإخبارية” أن الدفاع المدني يُشدد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات، والبقاء في مناطق آمنة، والابتعاد عن تجمعات المياه، وتجنب تجاوز الأودية والمناطق البرية.

وشدد “الحمادي” على أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يُعد مخالفة مرورية، تصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال.

مخاطر عبور الأودية أثناء الجريان

الانجراف: تُعدّ هذه من أخطر المخاطر، حيث يمكن أن يجرف تيار الماء القوي الأشخاص والمركبات، ممّا قد يُؤدّي إلى الغرق أو الإصابات الخطيرة.

الحطام: قد تحمل مياه السيول حطامًا كبيرًا مثل الأشجار والصخور، ممّا قد يُؤدّي إلى إصابات خطيرة أو الوفاة.

الغرق: قد تُؤدّي سرعة تيار الماء إلى فقدان التوازن والغرق، خاصةً في الأماكن العميقة أو ذات التيارات القوية.

انهيار التربة: قد تُؤدّي الأمطار الغزيرة إلى انهيار التربة على ضفاف الأودية، ممّا قد يُؤدّي إلى إصابات خطيرة أو الوفاة.

التعثر: قد تُؤدّي السيول إلى تكوين حفر أو جُرُف عميقة على ضفاف الأودية، ممّا قد يُؤدّي إلى التعثر والسقوط.

العزلة: قد تُؤدّي السيول إلى قطع الطرق، ممّا قد يُؤدّي إلى عزل الأشخاص في الأودية.

لذلك، من المهم جدًا تجنّب عبور الأودية أثناء الجريان، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية.

نصائح للسلامة

تابع توقعات الطقس: كن على علم بتوقعات هطول الأمطار والسيول.

لا تُجازف: لا تُحاول عبور الأودية أثناء الجريان، حتى لو كانت تبدو ضحلة أو هادئة.

ابحث عن طريق بديل: ابحث عن طريق آمن لعبور الوادي.

اتبع تعليمات السلامة: اتبع تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية.

أبلغ عن أي خطر: إذا لاحظت أي خطر، أبلغ الجهات المعنية على الفور.