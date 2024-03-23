نيوكاسل يونايتد يوافق على بيع نجمه للدوري السعودي

كشفت إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن قرارها في بيع الباراغوياني ميغيل ألميرون للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات المقبلة في الموسم الكروي المقبل.

وذلك حيث أوضح “ONE Football” الرياضي أن إدارة نيوكاسل استقرت على بيع اللاعب إلى الدوري السعودي في الفترة المقبلة حال تلقيه عرض رسمي.

وقد ذكرت المصادر أن هناك مخططات في إدارة نادي الشباب لوجود اتفاق مع ميغيل بالميركاتو الشتوي الماضي على صفقة تقترب من 30 مليون دولار، ولكن اللاعب فضل الاستمرار باللعب في الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ميغيل البالغ من العمر 30 عام قد انضم لصفوف نيو كاسل يونايتد خلال يناير 2019 قادمًا من أتلانتا يونايتد الذي لعب لمدة 3 مواسم على أن تبلغ قيمته السوقية حوالي 20 مليون يورو.