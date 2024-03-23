جوتيريش يدعو من العريش المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، إلى ضرورة الوصول السريع إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد جوتيريش على ضرورة تيسير دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى الجانب المصري من الحدود مع القطاع.

وفي تصريحاته للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة العريش، رفقة وزير الصحة المصري حسام عبدالغفار، أثنى جوتيريش على الجهود التي تبذلها مصر في استقبال وعلاج المصابين الفلسطينيين، مؤكداً أهمية تقديم المساعدات الإغاثية إلى سكان غزة.

وخلال زيارته إلى مستشفى العريش العام، زار جوتيريش المصابين الفلسطينيين واطلع على جهود العلاج التي تُبذل من قبل الطاقم الطبي المصري، كما عاين شاحنات المساعدات الموجودة أمام معبر رفح البري والتقى عدداً من العاملين في المجال الإنساني من الجانب المصري.

تأتي زيارة جوتيريش في ظل التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم عسكري واسع النطاق في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، على الحدود مع مصر، على الرغم من الدعوات الدولية للتحلي بضبط النفس وتفادي تصعيد العنف في المنطقة.