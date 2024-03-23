النصر يفاوض مدرب مفاجأة لخلافة كاسترو

أكدت بعض التقارير أن نادي النصر يتفاوض بقوة حاليًا مع تياجو موتا مدرب فريق بولونيا الإيطالي لتولي تدريب العالمي.

قالت صحيفة “توتو ميركاتو” الإيطالية، إن تياجو موتا ضمن الترشيحات الخاصة بإدارة النصر لخلافة لويس كاسترو.

ويعتبر تياجو موتا لاعب وسط برشلونة وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان السابق، الذي بدأ مسيرته التدريبية في 2018، بعد اتخاذ قرار اعتزال اللعب بشكل نهائي.

وبدأ تياجو موتا مسيرته التدريبية في درجة الشباب بنادي باريس سان جيرمان، ثم تولى تدريب جنوى وسبيزيا كالتشيو، وأشرف على تدريب بولونيا، منذ سبتمبر 2022، فيما يرتبط بعقد حتى يونيو 2024.

ولعب بولونيا تحت قيادة تياجو موتا 67 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 32 فوزًا و18 تعادلًا و17 خسارة.