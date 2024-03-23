إلغاء ودية روسيا وباراجواي بسبب حادث إرهابي

تقرر إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها بين منتخب روسيا لكرة القدم ونظيره باراجواي يوم الاثنين المقبل في أعقاب الهجمات الإرهابية على قاعة مدينة كروكوس في موسكو.

ذكر اتحاد باراجواي لكرة القدم في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إنه قرر عدم خوض المباراة، “كعلامة احترام للشعب الروسي ولحماية السلامة البدنية للاعبينا”.

وذكر البيان أن الاتحاد يعمل حاليا على إعادة الفريق للبلاد في أسرع وقت ممكن.

وتم إلغاء الاحداث الرياضية والثقافية في موسكو غدا الأحد (عطلة نهاية الأسبوع في روسيا) بعد الهجوم الذي وقع أمس الجمعة والذي أودى بحياة 115 شخصا على الأقل ، عندما فتح رجال مسلحون النار على رواد حفل موسيقى في ضاحية كراسنوجورسك بموسكو.