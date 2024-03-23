استشاري قلب لـ”الوئام “: اعتلال القلب السبب الأول لدخول غرفة الطوارئ للمسنين

يعتبر اعتلال عضلة القلب أحد أشهر أمراض القلب التي تصيب كبار السن خاصة حيث لا يقدر القلب على القيام بوظيفته في ضخ الدم بكفاءة إلى كافة أعضاء الجسم ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأكد استشاري القلب الدكتور إيهاب فتحي سليمان أن اعتلال عضلة القلب أو ضعف عضلة القلب هو متلازمة لا يستطيع فيها القلب القيام بوظائفه بشكل جيد أو ضخ كمية كافية من الدم إلى الأنسجة المحيطية.

أنواع اعتلال عضلة القلب

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”الوئام” أن الدورة الدموية في القلب تقوم بتوصيل مصادر الأكسجين والطاقة إلى الجسم كله، لافتًا إلى أن هناك نوعين من اعتلال عضلة القلب اعتمادًا على تقييمات الكسر القذفي في مخطط صدى القلب.

وأوضح أن 50 بالمائة من مرضى عضلة القلب لديهم الكسر القذفي أقل من الطبيعي أو أقل من 50% بينما النصف الآخر لديهم الكسر القذفي الطبيعي أكثر من 50% ولكن وظيفة القلب الانبساطية أو وظيفة الاسترخاء في ضعف شديد.

وتابع أن هذا النوع من اعتلال عضلة القلب يؤثر بشكل رئيسي على كبار السن والمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة وارتفاع ضغط الدم، ويبلغ معدل انتشار اعتلال عضلة القلب من 1 إلى 2 بالمائة من جميع السكان البالغين ويزداد مع زيادة العمر وهو السبب الأكثر لدخول غرفة الطوارئ لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

طرق الوقاية

ولفت إلى أنه للوقاية من هذا المرض يجب السيطرة الأولى على الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والدهون وتجنب التدخين وإجراء زيارات منتظمة للمستشفى مع اتباع نمط حياة صحي.