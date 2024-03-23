تطورات هامة في انتقال نجم برشلونة إلى الدوري السعودي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تطورات هامة في انتقال جواو فيليكس لاعب فريق برشلونة الإسباني إلى الدوري السعودي.

وقالت التقارير :”أتليتكو مدريد لا يُريد جواو فيليكس المُعار إلى برشلونة ويريد بيعه بسعر 80 مليون يورو”.

وتابعت :”برشلونة يريد استمراره إعارة ولا يريد الشراء الإلزامي”.

وأكملت :”أتليتكو يخطط لبيعه إلى السعودية ولكن اللاعب لا يريد”.

وكشفت بعض التقارير الصحفية عن دخول هيرموسو مدافع فريق أتليتكو مدريد الإسباني اهتمامات أكثرمن نادي سعودي في الوقت الحالي

وينتهي عقد الإسباني ماريو هيرموسو، مدافع أتلتيكو مدريد، في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “قدم أتلتيكو عرض تجديد لهيرموسو منذ وقت طويل، لكن براتب أقل مما يحصل عليه حاليا.. وهو الأمر الذي لم يوافق عليه اللاعب”.