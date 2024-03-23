سر سخرية وليد الفراج من رابطة الدوري السعودي

انتقد الإعلامي وليد الفراج، لجنة المسابقات بعد قرار نقل مباراة الأهلي والوحدة إلى جدة بدلًا من مكة.

كانت رابطة دوري روشن أعلنت مساء أمس الجمعة في بيان رسمي نقل المباراة المقرر إقامتها ضمن الجولة 27 يوم 5 أبريل المقبل من مكة إلى جدة.

وجاء قرار نقل المباراة بعد طلب الأهلي، كون المباراة تصادف ليلة القدر، وبالتالي من المتوقع أن تشهد مكة زحاما في تلك الليلة المباركة.

وقال الفراج، عبر برنامجه المذاع على قناة “إم بي سي أكشن”: “لاحظنا تعديلا في الجولة 27 بنقل مباراة الأهلي والوحدة من مكة إلى جدة بسبب الزحام المتوقع”.

وأضاف الفراج متعجبا: “الأمر معروف من بداية الموسم، فمن الطبيعي ألا يتم جدولة أي مباراة في مكة خلال العشر الأواخر من رمضان، وتحديدا في الأسبوع الأخير من الشهر”.

وتابع الإعلامي ساخرا: “لجنة المسابقات انتبهت للأمر فقط قبل موعد المباراة بنحو 15 يوما، لا أعرف ما المشكلة في البرمجة، هل توقعوا أن يتأجل رمضان هذا العام مثلا؟”.