مفاجأة سارة في معسكر النصر قبل مباراة الهلال

كشفت بعض التقارير الصحفية عن مفاجأة سارة في معسكر فريق النصر قبل مواجهة الهلال ضمن منافسات بطولة السوبر السعودي.

وذكرت صحيفة “الرياضية”: “سلطان الغنام وعبد الله الخيبري، سيكونان جاهزان قبل مواجهة الهلال، بعد إتمامهما برنامج التأهيل من إصابتيهما في العضلة”.

وأوضحت: “الغنام سيعود إلى المشاركة مع النصر أمام ضمك يوم 5 أبريل المقبل ضمن الجولة 27 من الدوري، فيما سيغيب عن مباراتي الطائي وأبها في الجولتين 25 و26”.

وتابعت: “الخيبري سيختتم برنامجا تأهيليا استمر نحو 10 أيام بعد إصابة العضلة الضامة التي تعرض لها قبل مباراة الأهلي بالجولة 24 من الدوري، وسيدخل خيارات كاسترو أمام أبها بالجولة 26”.