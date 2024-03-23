موقع دولي: السعودية تعد «مركزًا ماليًا رائدًا» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

سلط موقع ” startupnews” الهندي الضوء على الحدث الذي تستضيفه السعودية تحت عنون “قمة ثورة التكنولوجيا المالية”، والمقرر عقده يومي 29 و30 أبريل المقبل.

وقال الموقع الهندي إن ذلك الحدث الذي تستضيفه المملكة سيكون رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية، مؤكدًا أن السعودية هي المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع: “تهدف هذه القمة إلى جمع أكثر من 500 من خبراء وقادة التكنولوجيا المالية لمناقشة ومناقشة الاتجاهات المتعلقة بها وفرص الاستثمار في قطاع التمويل”.

وأشار إلى أن هذا الحدث المخصص أفضل فرصة لاكتشاف هدف رؤية السعودية 2030 في أن تصبح مملكة غير نقدية، وهو أحد الأهداف الأساسية في تسريع وتيرة الاقتصاد الرقمي لديها وزيادة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2025.

وأكد أن هذا الحدث سوف يشارك فيه مؤسسو التكنولوجيا المالية، ومسؤولو البنك المركزي، وصانعو السياسات النقدية، والتقنيون، ورجال الأعمال، والمستثمرون، والأكاديميون، ووسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم، وشكرات التكنولوجيا المصرفية وشركات الأمن السيبراني وشركات الدفع الإلكتروني والمحفظة وإدارة التهديدات.