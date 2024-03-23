موسكو: منفذو هجوم قاعة الحفلات أجانب

قالت وزارة الداخلية الروسية، اليوم السبت، إن المسلحين الأربعة المشتبه بهم الذين اعتقلوا بعد الهجوم الدامي على قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو جميعهم مواطنون أجانب.

وأعلنت موسكو، اليوم، إلقاء القبض على المسلحين الأربعة، وتعهد الرئيس فلاديمير بوتين بتعقب ومعاقبة المسؤولين عن الهجوم.

وكانت وسائل إعلام روسية ونائب روسي أكدوا في وقت سابق أن بعض المشتبه فيهم من طاجيكستان.

وأدان الرئيس الروسي الهجوم على صالة الحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الذي تبناه تنظيم داعش، وأسفر عن مقتل 133 شخصاً على الأقل، قائلا إنه “عمل إرهابي همجي”، فيما نفت أوكرانيا ضلوعها فيه بعد اتهامات روسية في هذا السياق.

وقال الرئيس الروسي في كلمة متلفزة للأمة السبت “أتحدث إليكم اليوم بشأن العمل الإرهابي الدموي الهمجي الذي راح ضحيته عشرات الأشخاص الأبرياء المسالمين، أعلن يوم 24 مارس يوم حداد وطني”.

وأضاف “أوقف منفّذو العمل الإرهابي الأربعة الذين أطلقوا النار وقتلوا الناس. كانوا متّجهين نحو أوكرانيا حيث، وفقا لمعلومات أولية، كانت لديهم نافذة عبور للحدود”، مشيرا إلى أن “الإرهابيين والقتلة واللاإنسانيين سيواجهون مصيرا لن يحسدوا عليه”.

وبعيد ذلك، أعلن تنظيم داعش أن أربعة من مقاتليه “كانوا مسلَّحين ببنادق رشاشة ومسدّس وسكاكين وقنابل حارقة” نفّذوا هجوما في مركز تجاري في موسكو.