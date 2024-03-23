تفوق البرازيل تاريخيا على إنجلترا قبل مواجهة اليوم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة منتخب إنجلترا أمام البرازيل وديا مساء اليوم السبت.

ويتفوق المنتخب البرازيلي بشكل واضح للغاية في كل المناسبات علي نظيره الإنجليزي في تاريخ مواجهات المنتخبين.والتقى المنتخب البرازيلي بنظيره الإنجليزي خلال 26 مباراة سابقة بمختلف المناسبات، حقق السامبا الفوز فى 11 مباراة منها مقابل 4 انتصارات لمنتخب “الأسود الثلاثة”، وحسم التعادل 11 مباراة.وسجل المنتخب البرازيلي 34 هدفا بينما نجح منتخب إنجلترا في تسجيل 23 هدفا.

وتعتبر المواجهة الأبرز بينهما في ربع نهائي كأس العالم نسخة 2002، حيث حقق وقتها المنتخب البرازيلي الفوز بنتيجة 2-1.منتخب إنجلترا يستعد للمشاركة في منافسات بطولة أمم أوروبا ” يورو 2024 ” المقرر إقامتها الصيف المقبل في ألمانيا، حيث يأتي “الأسود الثلاثة” على رأس المجموعة الثالثة مع منتخبات سلوفينيا والدنمارك وصربيا.