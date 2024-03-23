بـ”هايلوكس”.. كيف لقن محمد عبده ابنته “نورة” درسا في التواضع؟

شارك الفنان محمد عبده جمهوره ومحبيه أهم لحظات حياته الطريفة والإنسانية عبر بودكاست “big time”، مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة نصري، إذ تحدث عن قصة سيارته “تويوتا هايلوكس” وابنته نورة.

قال محمد عبده، خلال حديثه، إن بناته يذهبن للمدرسة في سيارات شديدة الفخامة والأناقة ومنهن ابنته نورة عندما كانت في الثانوية وذهب السائق لإحضارها بسيارة “جيمس” وهو ما أغضبها لأن السيارة ليست فخمة ولا تليق بمكانتها، وأنها معتادة على ركوب أفخم وأحدث سيارات أثناء الذهاب والعودة من المدرسة خاصة من الماركة “مرسيدس”.

وعنفت “نورة”، السائق، الذي اشتكى للنجم محمد عبده، إذ تعاطف معه وطلب منه عدم الذهاب في اليوم التالي لإحضار ابنته من المدرسة.

وأخذ النجم محمد عبده سيارته تويوتا هايلكس (وهي من الشاحنات البيك أب متوسطة الحجم)، وتوجه إلى مدرسة ابنته “نورة” ووقف أمام باب المدرسة وجلس على الكبوت الأمامي للسيارة منتظراً ابنته؛ وأثناء الانتظار أقبل الجميع عليه والترحيب به لشهرته الكبيرة وجماهريته.

ويُضيف الفنان محمد عبده: “عندما خرجت ابنتي وجدتني بالسيارة القديمة، وهنا أعطيت لها الدرس من أب لابنته”.