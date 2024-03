آرسنال يعلن تغير مواعيد ثلاث مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي

أعلن نادي آرسنال عن تغير مواعيد ثلاث مباريات له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وأوضح آرسنال بأن تم تغير مواعيد مبارياته أمام كلا من الفرق التالية ولفرهامبتون وتشيلسي وتوتنهام في أبريل، بسبب البث التلفزيوني.

وأشار النادي إلى أنه تم غيير موعد مباراة آرسنال وولفرهامبتون، ليقام يوم السبت الموافق 20 أبريل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بينما تقرر إقامة مباراة آرسنال وتشيلسي يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل القادم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وسيواجه آرسنال نظيره توتنهام، يوم الأحد الموافق 28 أبريل القادم، في الجولة السادسة والثلاثين بدلًا من 27 أبريل، ليتم تغير المواعد إلى يوم السبت الموافق 27 لذات الشهر، وذلك في حال تأهل الفريق إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعتلي فريق آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولديه 64 نقطة في رصيده، حصدهم من خوضه 28 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة 4 مرات أيضًا، ويأتي خلفه ليفربول في الوصافة بنفس الرصيد ويحل مانشستر سيتي ثالثًا برصيد 63 نقطة.

— Arsenal (@Arsenal) March 23, 2024