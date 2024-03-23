المهديوي يحقق رقم مميز ويتفوق على بروزوفيتش ونيفيز

نجح أشرف المهديوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، في اعتلاء قائمة الأعلى تمريرًا صحيحًا في بطولة الدوري السعودي حتى الآن وبعد انتهاء الجولة الرابعة والعشرين.

ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن عبر منصة “أكس” قائمة للاعبين الذين قاموا بتمريرات صحيحة خلال البطولة، وتصدر أشرف المهديوي القائمة بواقع 1777 تمريرة صحيحة.

وتفوق المهديوي على لاعبي النصر والهلال، حيث جاء مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر، بواقع 1568 تمريرة صحيحة، وروبن نيفيز لاعب الهلال بواقع 1558 تمريرة صحيحة.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن منافسه النصر، وجمع الزعيم تلك النقاط من خلال خوضه 24 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة، وتعادل مرتين فقط، ولم يخسر الأزرق على الإطلاق خلال مشواره بالبطولة.

كما حقق الهلال إنجازًا كبيرًا في عالم الأرقام لكرة القدم، حيث حقق 29 انتصارًا متتاليًا، بعد فوزه الأخير على ضمك بهدفين مقابل هدف.

ودخل الهلال موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بتحقيقه 28 انتصارًا متتاليًا، كاسرًا الرقم القياسي لفريق نيو ساينتس الويلزي الذي حقق 27 انتصارًا متالييًا.

قائمة الأكثر تمريرًا صحيحًا في دوري روشن

1- أشرف المهديوي لاعب التعاون، 1777

2- مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر، 1568

3- روبن نيفيز لاعب الهلال، 1558

3- جاك هيندري لاعب الاتفاق، 1424

4- غوستافو كويلار لاعب الشباب، 1364

5- ألفارو ميدران لاعب التعاون، 1252