حجز المركبة إضافة إلى 5 آلاف ريال غرامة ناقلي الركاب دون ترخيص في المطارات

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن حجز المركبة كإجراء حديث لمخالفي نشاط نقل الركاب في المطارات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5,000 ريال؛ وذلك بهدف توفير تجربة تنقل سلسة وآمنة ومريحة للمسافرين، وبما يعزز من جودة الخدمات المقدّمة، في ظل توفر العديد من خيارات التنقل في المطارات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الهيئة لتوفير تجربة تنقل سلسة وآمنة ومريحة للمسافرين، وذلك من خلال تعزيز جودة الخدمات المقدمة في المطارات.

وأوضحت الهيئة أن عقوبة حجز مركبات ممارسي نشاط نقل الركاب بدون ترخيص تأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف الحد من هذه الظاهرة التي تُهدد سلامة وأمن المسافرين.

وأكدت الهيئة أن المخالف يتحمل جميع التكاليف المترتبة على حجز مركبته، بما في ذلك رسوم الحجز والنقل والغرامة المالية.

وكانت الهيئة العامة للنقل قد أعلنت عن ضبط 418 مخالفاً لممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص، خلال الحملات الرقابية المكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الجهود ضمن حملة توعوية أطلقتها الهيئة العامة للنقل بعنوان “لا تركب مع غير المرخص”، حيث تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الاستفادة من وسائل النقل النظامية التي تغطي مطارات المملكة، والتي توفر خدمة آمنة وموثوقة للمستفيدين.

وتُعدّ هذه الإجراءات خطوة هامة نحو ضمان سلامة وأمن المسافرين في المطارات، وتوفير تجربة تنقل سلسة ومريحة.