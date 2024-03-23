أبرزهم الهلال.. 4 أندية سعودية تتنافس على ضم نجم برشلونة

تتنافس أندية الدوري السعودي، على ضم جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” فأن البرازيلي رافينها لاعب برشلونة يحظى باهتمام من أربعة أندية من الدوري السعودي.

وأشارت بأنه تم التواصل من قبل الأندية السعودية، مع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة بالإضافة للمحادثات مع اللاعب البرازيلي.

وكشفت بأن النادي المهتم بضم رافينها هو الهلال السعودي، وتقدم بعرض لنادي برشلونة لضم لاعبه، وهم على استعداد لرفع عرضهم إلى 100 مليون يورو، بين ثابت ومتغير وهو عرض لا يمكن لبرشلونة رفضه.

وأكدت بأنه قد وصل إلى نادي برشلونة عرضًا مؤكدًا من الدوري السعودي، بقيمة تجاوزت 80 مليون يورو، والتي قيم بها برشلونة لاعبه هذا الموسم.

وكان رافينيا انضم إلى برشلونة في موسم الانتقالات الصيفية لعام 2022، بعقد يمتد لأربعة سنوات، في صفقة كلفت البلوجرانا 57 مليون يورو.

ويتواجد برشلونة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني ولديه 64 نقطة في رصيده، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز في 19 مواجهة، وتعادل في 7 لقاءات، فيما تعرض البارسا للهزيمة في 3 مرات.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن منافسه النصر، وجمع الزعيم تلك النقاط من خلال خوضه 24 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة، وتعادل مرتين فقط، ولم يخسر الأزرق على الإطلاق خلال مشواره بالبطولة.

كما حقق الهلال إنجازًا كبيرًا في عالم الأرقام لكرة القدم، حيث حقق 29 انتصارًا متتاليًا، بعد فوزه الأخير على ضمك بهدفين مقابل هدف.

ودخل الهلال موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بتحقيقه 28 انتصارًا متتاليًا، كاسرًا الرقم القياسي لفريق نيو ساينتس الويلزي الذي حقق 27 انتصارًا متالييًا.

جدير بالذكر أن تشافي أعلن من قبل رحيله عن منصبه في نادي برشلونة، بنهاية الموسم الكروي الحالي، علمًا بأن المدرب تولى تدريب الفريق في شهر نوفمبر 2021