النظام الغذائي المثالي والممنوع عن مريض السرطان في شهر رمضان

علي واصل الدندن – استشاري الباثولوجي والأمراض التشريحية

تدور التساؤلات بين مرضى السرطان وذويهم عن الغذاء المثالي والممنوع عنهم في شهر رمضان المعظّم، خصوصا مع رغبة بعضهم في صيام الشهر الفضيل.

يجب على أي مريض بأي نوع من السرطان أن يستشير الطبيب المعالج والمختصّ بشأن الصيام من عدمه، خاصةً مَن يتلقّون جرعات من العلاج الكيماوي، أمّا عن الغذاء المناسب لمرضى السرطان في رمضان، فلكل حالة نظام وبرنامج صحي يناسبها، حسب تطوّرات الحالة الصحية لمريض السرطان.

بعض الأطعمة يُفضَّل أن تُمنَع عن مرضى السرطان أو نحدّ من تناولها، مِن بينها اللحوم المشوية أو المقلية والمعلّبات والأطعمة الزيتية، و”الطعام المحفوظ” مثل المخللات والمربّى، مع الامتناع عن المشروبات الكحولية والتدخين، وتجنُّب الإفراط في تناول مكمّلات الفيتامين، كونها قد تتعارَض مع العلاج الكيميائي لبعض الحالات، أيضا تجنُّب الإفراط في تناوُل (السم الأبيض) الملح أو السكر بالطعام والمشروبات.

على مريض السرطان الحرص على تناول الخضراوات، خاصة الورقية منها، لاحتوائها على أنواع من الفيتامينات المضادة للأورام السرطانية، مع تناول الفيتامينات التي تعمل على تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، والموجودة في عدد من الفواكه؛ مثل المتوفرة بكثرة (الخوخ، المانجو، الكمثرى، البرتقال، والكيوي)، تناوُل البروتينات والحبوب المتكاملة الموجودة في الدواجن والبيض والأسماك والأرز والمكرونة.