المرور يقدم خيارات طلب استبدال لوحات المركبات للمستفيدين عبر أبشر

تقدم الإدارة العامة للمرور جميع خيارات طلب استبدال لوحات المركبات للمستفيدين عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، دون الحاجة إلى مراجعة مقار المرور، وإمكانية استبدال لوحات المركبات للأفراد عبر “أبشر أفراد”، وللشركات عبر “أبشر أعمال”، وذلك من خلال حساب مالك المركبة بعد التحقق من المتطلبات النظامية.

يذكر أن خدمة استبدال اللوحات تأتي امتدادًا لجهود الإدارة العامة للمرور لتعزيز التحول الرقمي للخدمات المرورية، تماشيا مع أهداف وزارة الداخلية في إتاحة خدمات يستطيع المستفيد تنفيذها من مكان وجوده، وبما يسهم في توفير تجربة مستخدم متميّزة لخدمات قطاعات الوزارة.