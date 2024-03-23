“البيت الأبيض” يبرئ أوكرانيا من هجوم موسكو: “داعش” المسؤول الوحيد

أكدت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن تنظيم “داعش” يتحمل بمفرده مسؤولية الهجوم القاتل الذي وقع بالقرب من موسكو أمس الجمعة، وأن أوكرانيا ليست ضالعة في الحادث.

وأوضحت واتسون في بيان أن الحكومة الأمريكية قدمت معلومات في وقت سابق هذا الشهر لروسيا حول هجوم محتمل في موسكو، وأصدرت أيضًا توجيهات عامة للمواطنين الأمريكيين في روسيا في السابع من مارس.

وأضافت: “يتحمل تنظيم داعش بمفرده مسؤولية هذا الهجوم، ولا يوجد أي تورط لأوكرانيا على الإطلاق”.

وتبنّى تنظيم “داعش” في بيان نشره على “تليغرام” الهجوم المسلح الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى داخل قاعة للحفلات في ضاحية قريبة من العاصمة الروسية أمس الجمعة.

ونددت الخارجية الروسية بما اعتبرته “اعتداء إرهابياً دامياً” ودعت المجتمع الدولي برمته للتنديد بهذه الجريمة الفظيعة.