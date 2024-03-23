تمبكتي يواصل التأهيل.. تعرف على تفاصيل مران الهلال اليوم

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تدريباته مساء أمس السبت، استعدادًا لاستئناف المنافسات.

وبدء المران في صالة الإعداد البدني، قبل أن يواصل اللاعبين تدريبات لياقه بالكرة، وفرض المدرب جورجي جيسوس عددًا من التدريبات التكتيكية.

وفي سياق متصل واصل اللاعب حسان تمبكتي برنامجه العلاجي والتأهيلي، مساء السبت، واختتم جيسوس المران بتدريبات فنية متنوعة.

وسيخوض الفريق الأزرق مساء اليوم الأحد، مراًنا اعتياديًا وذلك بمقر النادي.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن منافسه النصر، وجمع الزعيم تلك النقاط من خلال خوضه 24 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة، وتعادل مرتين فقط، ولم يخسر الأزرق على الإطلاق خلال مشواره بالبطولة.

كما حقق الهلال إنجازًا كبيرًا في عالم الأرقام لكرة القدم، حيث حقق 29 انتصارًا متتاليًا، بعد فوزه الأخير على ضمك بهدفين مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الهلال يستعد لمواجهة الشباب، والمحدد إقامتها يوم 30 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.