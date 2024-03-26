منتخب الأردن يكتسح باكستان بسباعية نظيفة في تصفيات كأس العالم

في الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026، حقق منتخب الأردن فوزا ساحقا على منتخب باكستان بنتيجة 7-0 اليوم الثلاثاء.

سجل موسى التعمري ويزن النعيمات هدفين في الشوط الأول في الدقيقتين 15 و28 على التوالي، ثم أضاف براء مرعي الهدف الثالث في الدقيقة 53.

وفي الشوط الثاني، أحرز التعمري هدفين آخرين في الدقيقة 63، بينما سجل نور الدين الروابدة، موسى التعمري، ومحمد فيصل أبو زريق ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 75 و80 و83 على التوالي.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد منتخب الأردن إلى سبع نقاط، محتلاً المركز الثاني، بينما يتصدر منتخب السعودية الترتيب بعشر نقاط بعد تعادله مع طاجيكستان 1-1.

من جهته، يتذيل منتخب باكستان الترتيب بدون أي نقطة بعد أربع هزائم متتالية.