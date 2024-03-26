منتخب ⁧‫قطر‬⁩ يحجز مقعدًا رسميًا في نهائيات كأس آسيا 2027

تمكن منتخب قطر من ضمان التأهل إلى كأس آسيا 2027 بفوزه على منتخب الكويت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقد حققت قطر الفوز خارج ملعبها في المرحلة الرابعة من المباريات ضمن المجموعة الأولى.

في المباراة السابقة التي جرت في الدوحة، فاز منتخب قطر 3-0 على الكويت.

في هذه المباراة، تعادل الفريقان في الشوط الأول دون أهداف، ولكن في الشوط الثاني، سجّل المعز علي هدفين في الدقائق (77 و80)، بينما سجل محمد دحام هدف الكويت الوحيد في الدقيقة (79).

بفضل هذا الفوز، رفع منتخب قطر رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات، محتلًا صدارة المجموعة التي تضم الهند وأفغانستان (4 نقاط) والكويت (3 نقاط)، وبالتالي ضمن التأهل إلى كأس آسيا 2027.