منتخب الإمارات يحسم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا بعد الفوز على اليمن

تأهل منتخب الإمارات إلى بطولة كأس آسيا لعام 2027، وضمن المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بفوزه الكبير 3-0 على منتخب اليمن في مباراة جرت بينهما.

بالمقابل، حقق منتخب البحرين الفوز بنتيجة مماثلة 3-0 على منتخب نيبال في مباراة أخرى ضمن المجموعة الثامنة.

بهذه النتائج، ارتفع رصيد منتخب الإمارات إلى 12 نقطة من أربع مباريات، متصدرًا المجموعة المؤهلة للتصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب البحرين.

بينما يحتل منتخب اليمن المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل منتخب نيبال المجموعة بدون نقاط.

في اللقاء الذي أقيم في السعودية، سجل فابيو ليما هدف التقدم لمنتخب الإمارات بركلة حرة في الدقيقة 14، وأضاف الهدف الثاني بتسديدة قريبة في الدقيقة 22، قبل أن يسجل سلطان عادل الهدف الثالث في الدقيقة 35، مما جعل المباراة تنتهي بفوز مستحق للإمارات.

في المباراة الأخرى، نجح منتخب البحرين في تحقيق الفوز على منتخب نيبال بثلاثة أهداف في الشوط الأول، مما يعزز فرصه في التأهل إلى كأس آسيا والمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

منتخب البحرين يحتاج نقطة واحدة من مباراتين لتأمين التأهل إلى كأس آسيا والمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في تسع مجموعات من المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية إلى المرحلة الثالثة، والتي ستحدد المتأهلين لكأس العالم 2026 من قارة آسيا.