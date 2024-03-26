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فريق التحرير

27 مارس 2024

وش سوينا في 2023؟.. تقرير برنامج التحول الوطني للعام 2023 في السعودية

محليات
وش سوينا في 2023؟.. تقرير برنامج التحول الوطني للعام 2023 في السعودية التحول الوطني في السعودية

تحت عنوان “وش سوينا في 2023؟”، استعرض تقرير برنامج التحول الرقمي الصادر مؤخرًا إنجازات السعودية التي تمت خلال العام الماضي، ضمن “رؤية المملكة 2030”. وقد تضمن 3 قطاعات رئيسية: القطاع العام – القطاع الخاص – القطاع غير الربحي.

القطاع العام:

الخدمات الحكومية الرقمية:

وفي القطاع العام، أعلن التقرير رقمنة 97% من الخدمات الحكومية، بمعدل 6 آلاف خدمة حكومية صارت رقمية.

وبهذا الإنجاز، حققت السعودية أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر الحكومة الإلكترونية لعام 2022 من الأمم المتحدة، متقدمةً 12 مركزًا، لتصبح في المركز 31 عالميًا.

وقد أكد “مؤشر نضج التجربة الرقمية”، مستويات نمو وتحسن جودة تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية التي أطلقتها السعودية، إذ وصلت نتيجة المؤشر إلى نسبة 80.68% في 2023 مقابل 77.26% في 2022، وهي نسبة عالية ولا تزال مستمرة في الارتفاع.

وقد غطى هذا المؤشر في دورته الأولى 12 منصة رقمية، في مقابل 24 منصة في 2023، وبلغ عدد المشاركين في تقييم المنصات 18 ألف مشارك في الدورة الأولى للمؤشر، في مقابل 134 ألف مشارك في الدورة الثانية في 2023.

سرعة الإنترنت:

وفي سرعة الإنترنت، ذكر التقرير أن تغطية خدمات الـ 5G وصلت إلى 97 محافظة سعودية.

وقد بلغت سرعة التحميل 153.1 ميجابت/ثانية للإنترنت الثابت، و214.6 ميجابت/ثانية للإنترنت المتنقل، و327.49 ميجابت/ثانية للجيل الخامس المتنقل، بينما بلغت سرعة الرفع 50 ميجابت/ثانية للإنترنت الثابت، و22.71 ميجابت/ثانية للإنترنت المتنقل.

منصة “ناجز”.. تطور خدمات العدل:

وفيما يخص الخدمات العدلية، فقد تحول ما نسبته 86% من خدمات وزارة العدل إلى إلكترونية، بينما بلغت نسبة رضا المستفيدين من هذه الخدمات 97%.

وأطلقت وزارة العدل في عام 2023 منصة “ناجز” بشكلها الجديد بـ 4 بوابات مصنفة حسب المستفيدين إلى: ناجز للأفراد – ناجز للأعمال – ناجز حكومة – ناجز محامين.

وقد ساعدت المنصة في تقليل مدة القضايا بنسبة 97%، بينما أتيحت خدماتها في أكثر من 100 دولة حول العالم، للمساعدة في تقديم 160 خدمة عدلية، تُغني عن 65 مليون زيارة وتوفر 90 مليون ورقة سنويًا.

البورصة العقارية الرقمية:

كذلك أطلقت لاسعودية في 2023 منصة رقمية متكاملة لإدارة الثروة العقارية، والتي حققت 17 صفقة بقيمة 17 مليار ريال في أسبوعها الأول. وهي تقدم خدمة الإفراغ العقاري بشكل إلكتروني في أقل من 60 دقيقة.

حماية البيئة:

وفي مجال حماية البيئة استعرض التقرير حجم الإنجازات الهائلة، والتي سجلت إعادة تأهيل أكثر من 192 ألف هكتار من الغطاء النباتي في 2023، بينما تم ترفع المساحة المحمية في المملكة من 4.3% في 2016 إلى أكثر من 18.8% في 2023.

كما زادت دقة التوقع والإنذار المبكر بالأخطار الجوية قبل 3 أيام من 60% إلى 81.14% في 2023. وكذلك تمكنت السعودية من زيادة حجم مخزنها للحبوب المصنف الأكبر في الشرق الأوسط، من 2.5 مليون طن في 2016 إلى 3.5 مليون طن من الحبوب.

وأطلقت السعودية 3 منصات لخدمة ومساعدة المزارعين؛ تضمنت:

– منصة محصولي التي تقدم خدمات تيسير دورة إجراءات تسليم القمح المحلي من المزارعين المؤهلين.

– منصة استيراد التي تقدم خدمات تنظيم عمليات استيراد السلع المختلفة دون التأثير على المعروض بالسوق المحلي.

– منصة مرشدك الزراعي لتوعية المزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية في مختلف المجالات الزراعية، من خلال مجموعة منتقاة من الخبراء والمختصين للرد على استفسارات المزارعين على مدار الساعة.

وقد تم اعتماد المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية من المنظمة العالمية للأرصاد، وهو رابع مركز من نوعه في العالم، وممثل الوحدة الوحدة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي، ويخدمها.

المياه في السعودية:

وفيما يتعلق بوفرة المياه، فقد زادت القدرة الإنتاجية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لتصبح الأعلى إنتاجًا في العالم، بإنتاج يومي يصل إلى 11.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

تعداد سكان السعودية:

وقدر التقرير إجمالي عدد سكان المملكة بـ 32 مليونًا و175 ألفًا و224 نسمة بزيادة 34.2% عن عام 2010، بينهم 18 مليونًا و792 ألفًا و262 مواطنًا سعوديًا، و13 مليونًا و382 ألفًا و962 من غير السعوديين، فيما بلغت نسبة الذكور 61.2% ونسبة الإناث 38.8%.

بيانات السعودية:

وقد وفرت منصة بيانات السعودية عرضًا وتحليلًا لمختلف البيانات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة بشكل مرئي وتفاعلي لتسهيل فهم الوضع الاقتصادي في البلاد.

القطاع الخاص:

وفيما يتعلق بالتحول في القطاع الخاص، أشار التقرير إلى نجاح السعودية في الوصول إلى اهتمام المستثمرين العالميين، وقد تم إصدار أكثر من 180 ترخيصًا لمراكز إقليمية لشركات عالمية بنهاية 2023. وقد لفت التقرير إلى ألفًا و283 فرصة استثمارية متاحة على منصة “استثمر في السعودية”.

وسجل التقرير زيادة في أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 200% منذ بدأت “رؤية 2030″، حيث وصلت إلى 1.3 مليون منشأة بنهاية الربع الثالث من 2023، بحجم تمويل بلغ 10 مليارات ريال سعودية، من بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في النصف الأول من 2023.

كما بلغت مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية أكثر من 15 مليار ريال سعودي.

وقد قدم المركز السعودي للأعمال بأفرعه البالغة 17 فرعًا حول المملكة 2.5 مليون خدمة لقطاع الأعمالي منذ مارس 2020 وإلى نهاية 2023.

كما خصصت 7 معامل ابتكار في مختلف مناطق المملكة لخدمة رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الرقمية والطلاب الجامعيين، والتي استفاد منها 15 ألف مستفيد و792 شركة ناشئة، وقدمت 150 نموذج عمل رقمي أولي حتى نهاية 2023، و50 برنامجًا، تشمل حاضنات أعمال – مسرعات أعمال – مسابقات رقمية.

نسبة البطالة في السعودية:

وانخفضت نسبة البطالة في السعودية من 12.8% في العام 2017 إلى 8.6% خلال الربع الثالث من 2023، بينما زاد معدل العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.7% في 2016 إلى 12.6% خلال النصف الأول من 2023.

تمكين المرأة:

وكذلك تم رفع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث من 17% في 2017 إلى 35.9% في الربع الثالث من 2023. وزادت حصة المرأة في سوق العمل من 21.2% في 2017 إلى 34.2% في الربع الثالث من 2023. كما تم دعم نسبة النساء في المناصب الإدارية من 28.6% في 2017 إلى 43.7% في الربع الثالث من 2023.

وفيما يتعلق بسلامة المنشآت، فقد تم رفع نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية من 15% في 20189 إلى 71.27% في 2023. وكذلك تم تحسين ظروف العمل للوافدين، والذي ارتفعت نسبته من 39.7% في 2020 إلى 73% في 2023.

القطاع غير الربحي:

أما فيما يخص القطاع غير الربحي، فإن التقرير يشير إلى زيادة في أعداد المنظمات غير الربحية بنسبة 173.4% منذ بدأت “رؤية 2030″، وذلك بواقع 4 آلاف و232 منظمة عاملة في السعودية، أهمها:

– المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) بـ 2.9 مليون تبرع.

– منصة وقفي للتمويل الجماعي بـ 338 مليون ريال سعودية من المساهمات.

– منصة وطنية للعمل الخيري (إحسان) بـ 4.8 مليار ريال سعودي من التبرعات.

– المنصة الوطنية للعمل التطوعي بـ 30 مجالًا تطوعيًا مختلفًا.

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