سلوفينيا تهزم البرتغال وكرواتيا تفوز على مصر.. ماذا قدم أجانب دوري روشن مع منتخباتهم؟

شهدت المباريات الدولية يوم الثلاثاء العديد من الأحداث الملفتة والنتائج المثيرة، حيث شهدنا أداءً مميزًا من لاعبي دوري روشن السعودي للمحترفين في مبارياتهم مع منتخبات بلادهم.

ومن بين هذه المباريات، خسر منتخب البرتغال بقيادة النجم العالمي كريستيانو رونالدو أمام منتخب سلوفينيا بهدفين دون رد، في إطار استعداداتهم لمشاركتهم في كأس أمم أوروبا يورو 2024.

سجل للمنتخب السلوفيني كل من آدم شيرين في الدقيقة 72 وماكس إلشنيك في الدقيقة 80.

وفي مباراة أخرى، فاز منتخب كرواتيا على منتخب مصر في نهائي دورة رباعية ودية بنتيجة 4-2، حيث تألق نجم نادي النصر مارسيلو بروزوفيتش وسجل زملاءه نيكولا فلاسيتش 21، برونو بيتكوفيتش 57، اندريج كراماريتش 77، لوفرو ماير 87، أهداف الفوز.

فيما يتعلق بمباراة أخرى، انتهت مباراة إسبانيا والبرازيل بالتعادل 3-3 في إطار ودي، حيث شارك اللاعب إيمريك لابورت مدافع نادي النصر أساسيًا في هذه المواجهة القوية والمثيرة.

وسجل لمنتخب لاروخا رودري ثنائية من ركلتي جزاء 12، و87، وداني أولمو 36، فيما سجل للبرازيل رودريغو مهاجم نادي ريال مدريد وأندرك 50 ولوكاس باكيتا من ركلة جزاء 90+6.