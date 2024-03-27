السعودية تدين بأشد العبارات إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراضٍ في منطقة الأغوار الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدة إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراضي تبلغ مساحتها 8000 دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وامتدادًا للممارسات الفجة لعمليات الاستيطان القسرية للاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المملكة على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون رادع، يضعف مصداقية النظام الدولي ويقوّض فرص السلام العادل والمستدام على أساس حل الدولتين.

وجددت المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بوقف انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين الممنهجة بشكل فوري وإعادة الأراضي الفلسطينية المصادرة.