ارتفاع أرباح شركة بن داود القابضة بنسبة 120.5% في 2023

شهدت شركة بن داود القابضة نموًا ملحوظًا في صافي أرباحها للعام 2023، حيث بلغت 275 مليون ريال، محققة زيادة قدرها 120.5% مقارنة بالعام 2022 الذي سجلت فيه أرباحًا بقيمة 124.7 مليون ريال.

وصل الربح التشغيلي للشركة إلى 354.2 مليون ريال خلال العام نفسه، مرتفعًا بنسبة 134.6% عن العام السابق.

كما شهد إجمالي حقوق الملكية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 3.2% ليصل إلى 1.39 مليار ريال في 2023 مقارنة بـ1.35 مليار ريال في عام 2022.

ساهمت الزيادة في إيرادات الشركة، التي بلغت 5.6 مليار ريال في العام المالي 2023، مقارنة بـ4.8 مليار ريال في العام السابق، في تحقيق نمو سنوي بنسبة 14.4%.

أما إجمالي الربح للعام المالي 2023 فقد وصل إلى 1.8 مليار ريال مقارنة بـ1.4 مليار ريال للعام السابق، مع تسجيل الشركة لزيادة في هامش الربح الإجمالي بنسبة 32.3% في العام المالي 2023، بالمقارنة بنسبة 29.3% في العام المالي 2022.