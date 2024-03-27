الاتحاد يفتقد لنجم الدفاع أمام الفيحاء

كشفت بعض التقارير الصحفية عن غياب أحد نجوم الاتحاد عن صفوف فريقه في مباراة الفيحاء ضمن منافسات دوري روشن.

ويلتقي الاتحاد مع الفيحاء الجمعة ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لصحيفة “الرياضية”، فإن سعد آل موسى مدافع الاتحاد سيغيب عن الفريق خلال مواجهة الفيحاء لعدم اكتمال جاهزيته البدنية.

ويعاني آل موسى من إصابة على مستوى القدم والتي أبعدته عن فوز فريقه أمام الفتح في الجولة الماضية بنتيجة 4-2.

وكان الاتحاد قد استعاد خدمات مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي شارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.