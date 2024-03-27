6 منتخبات تتأهل للدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال

حجزت 6 منتخبات بطاقة التأهل بشكل رسمي للدور الثالث من تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم2026 وكأس آسيا 2027.

وحسمت منتخبات قطر و العراق والإمارات وأستراليا وإيران وأوزبكستان صعودها إلى الدور الثالث بعد فوزها في الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات.

المنتخب الوطني يحتاج إلى نقطةٍ واحدة من مواجهتين متبقيتين أمام باكستان والأردن لضمان تأهله رسميًّا إلى الدور الثالث من التصفيات واللحاق بالمنتخبات الـ 6 التي سبقته.

وتعادل منتخب السعودية مع نظيره منتخب طاجيكستان بهدف لمثله خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على “الملعب المركزي” بالعاصمة “دوشنبه”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.