1153 صفقة بقيمة تقترب من 1.2 مليار ريال في البورصة العقارية اليوم

اقتربت قيمة الصفقات في البورصة العقارية اليوم الأربعاء من 1.2 مليار ريال، حيث عقدت 1153 صفقة لمساحة متداولة بلغت 4732625 مليون متر مربع.

وسجل أعلى سعر للمتر اليوم الأربعاء، 52365 ريال للمتر، فيما كان متوسط السعر 250 ريال، بحسب موقع “البورصة العقارية”.

الأحياء الأكثر تداولاً

ضمت قائمة الأحياء الأكثر تداولاً في السعودية اليوم، 4 أحياء من الرياض، وحي الدانة بالهفوف في محافظة الأحساء، وتصدر القائمة حي النرجس في الرياض بقيمة صفقات تخطت الـ 61 مليون ريال، يليه حي السعادة بصفقات تجاوزت 26.4 مليون ريال.

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وضمت القائمة حي الدانة بالهفوف في محافظة الأحساء، في المركز الثالث بقيمة صفقات أكثر من 24.3 مليون ريال، ثم حي نمار بقيمة تخطت الـ 21 مليون ريال، وفي المركز الخامس حي النظيم بقيمة صفقات أكثر من 12.3 مليون ريال.