“موبايلي” الأولى في نمو العلامات التجارية بالاتصالات في الشرق الأوسط لـ2024

أعلنت “براند فاينانس” عن تصدر شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” لقائمة العلامات التجارية الأسرع نموًا في قطاع الاتصالات بالشرق الأوسط للعام 2024.

وفقًا للتقييم الصادر عن “براند فاينانس”، فإن قيمة علامة “موبايلي” التجارية قد ارتفعت بمعدل 18% مقارنة بالعام المنصرم، مما عزز موقعها كواحدة من أبرز شركات الاتصالات والتكنولوجيا في المنطقة.

يُذكر أن تقييم “براند فاينانس” يعتمد على معايير متعددة مثل قوة العلامة التجارية، التأثير على الإيرادات والأرباح، الأداء المالي السابق، والتوقعات المستقبلية للنمو.

“موبايلي” تستمر في استثماراتها بتطوير البنية التحتية، مثل تحديث الشبكات وتوسيع خدمات الجيل الخامس، مع التركيز على الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، كما تسعى لتعزيز تجربة العملاء من خلال سياسة “العميل أولاً”، وتساهم في أهداف رؤية السعودية 2030 لتحسين جودة الحياة في المملكة.