مؤشر “تاسي” يرتفع 0.2% بتداولات 7.4 مليار ريال

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” جلسة اليوم الأربعاء، مرتفعًا بعد سلسلة انخفاضات لـ 3 جلسات متتالية.

وارتفع مؤشر “تاسي” بنسبة 0.2% مرتعفًا 22.44 نقطة، ليغلق عند مستوى 12,607.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.4 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 294 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 62 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 155 شركة تصدرهم، الشركة السعودية للصناعات المتطورة بارتفاع بنسبة 9.92%، وجاءت في قائمة الشركات الأكثر ارتفاعًا خلال جلسة اليوم شركات “الكابلات السعودية” و”سيسكو القابضة” و”البحر الأحمر” و”أسترا الصناعية”، بنسب تراوحت بين 9.90 و8.21%.

وجاء في قائمة الشركات الأكثر انخفاضًا خلال جلسة اليوم، شركات الخليج للتدريب والباحة والمطاحن الأولى ولومي والعربية، بنسب تراوحت بين 9.90 و4.10%.

مؤشر “نمو”

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” مرتفعًا بنسبة 1.31%، وحقق مكاسب بلغت 350.14 نقطة، صعدت به إلى مستوى 27,008.6 نقطة.