الاتحاد الإسباني يصدم تشافي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن الموقف النهائي بشأن عقوبة تشافي مدرب برشلونة

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، بشكل رسمي اليوم الأربعاء، موقفها النهائي من عقوبة إيقاف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، بعدما حصل مدرب برشلونة على عقوبة من لجنة المسابقات قبل أسبوع بالإيقاف لمدة مباراتين بسبب طرده من الحكم في مواجهة أتلتيكو مدريد، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

وقدم برشلونة استئنافاً من أجل إلغاء أو تقليل عقوبة تشافي، حيث حاول التركيز على وجود خطأ في تقرير الحكم، خوسيه ماريا سانشيز ولكن لم يكن كافيًا.

ورفض الاتحاد الإسباني استئناف برشلونة على إيقاف تشافي وبالتالي تأكد غياب مدرب الفريق الكتالونى عن مواجهتى لاس بالماس وقادش .

ولن يتواجد تشافي مع برشلونة على مقاعد البدلاء يوم السبت المقبل في مباراة لاس بالماس في مونتجويك وفي الجولة التالية أمام قادش خارج ملعبه.