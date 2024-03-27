نيسان تعمل على تحويل 16 من سياراتها إلى كهربائية بحلول 2026

تستعد شركة نيسان لمرحلة جديدة من التحول في صناعة السيارات، حيث وضعت خطة جديدة لتحويل ما يصل إلى 16 مركبة إلى سيارات كهربائية بحلول عام 2026.

يهدف هذا التحول إلى تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية والحفاظ على التنافسية في سوق السيارات العالمية المتغيرة.

وفي إطار هذه الخطة، تخطط نيسان لإطلاق ما يصل إلى 7 سيارات جديدة في الولايات المتحدة وكندا، مع التركيز على تقديم مجموعة متنوعة من النماذج التي تعتمد على تقنيات الطاقة الكهربائية والهجينة.

وتتميز هذه السيارات بأنها تستخدم مزيجًا من الكهرباء والوقود لتحقيق أداء متميز وكفاءة في استهلاك الوقود.

وحاليًا، تنتج نيسان سيارتين كهربائيتين هما سيارة “أريا” Ariya وسيارة “ليف” Leaf. ومن المتوقع أن تشهد مبيعات السيارات الكهربائية نموًا كبيرًا، حيث من المتوقع أن تمثل حوالي 40% من إجمالي مبيعات نيسان بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 60% بحلول عام 2030.

ومن بين الأهداف الرئيسية لنيسان هي خفض تكاليف تصنيع السيارات الكهربائية، حيث تخطط لتخفيض التكاليف بمقدار الثلث بحلول عام 2030. تهدف الشركة أيضًا إلى زيادة المبيعات بمقدار مليون سيارة إضافية بحلول عام 2026، مما يعزز موقعها في سوق السيارات العالمية.

يعكس هذا التحول استراتيجيات صناعة السيارات العالمية، حيث تسعى الشركات إلى تحسين تقنياتها وتخفيض تكاليف الإنتاج للتنافس مع المنافسين الصينيين الذين اكتسبوا حصة كبيرة من سوق السيارات الكهربائية.

نيسان تعكف على تطوير تقنيات متطورة في مجال البطاريات، بما في ذلك بطاريات ليثيوم أيون NCM وLFP، وتعتزم أيضًا تبني بطاريات الحالة الصلبة بالكامل في المستقبل. وتعتبر هذه الجهود جزءًا من التزام الشركة بالابتكار وتحسين تجربة القيادة الكهربائية للعملاء في جميع أنحاء العالم.

ويظهر هذا التحول توجه الشركة نحو الاستدامة والتحول الرقمي في صناعة السيارات، مما يعزز مكانة نيسان كلاعب رئيسي في صناعة السيارات العالمية المتطورة.